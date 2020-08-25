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На суд по делу Ефремова начали продавать "билеты"

10:02
  • вторник
  • 25 августа 2020

Мошенники предлагают купить их за 500 тысяч рублей

Мошенники начали продавать "билеты" на заседания по делу актера Михаила Ефремова. Объявление о возможности попасть на первый ряд в суде появилось на известном сайте с объявлениями.

За возможность своими глазами понаблюдать за скандальным процессом просят 500 тысяч рублей. "Проход на суд Ефремова, 1-й ряд!!!" - пишет пользователь Изабелла.

Как отмечает РИА Новости, предложение купить "билет" уже удалено, но ссылка на него сохранилась в кэше.

Следующее заседание по делу Ефремова назначено на 31 августа. Процесс должен был продолжиться на этой неделе, однако актер попросил суд дать ему время на поиски нового адвоката.

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