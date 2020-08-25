Последний бой Емельяненко может состояться в Москве

Спортсмен может закончить карьеру уже в этом году

Известный российский боец Федор Емельяненко может завершить спортивную карьеру уже в конце этого года. При этом есть вероятность, что последний бой спортсмена состоится в российской столице в рамках турнира организации Bellator.

"Да, мы планируем, что свой последний поединок Федор проведет в Москве", - сообщил президент Bellator Скотт Кокер.

Вероятным соперником Емельяненко станет боец из Бразилии Фабрисио Вердум, передает ТАСС.

43-летний Федор Емельяненко за время своей спортивной карьеры заработал 39 побед и шесть поражений. Также один бой с участием спортсмена был признан несостоявшимся.

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