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Бизнесмена Анатолия Быкова заподозрили в организации еще одного убийства

10:19
  • вторник
  • 25 августа 2020

Он уже сидит в СИЗО за устранение своих оппонентов

В Красноярске в отношении предпринимателя Анатолия Быкова возбудили дело об организации убийства в 2004 году.
СКР показал видео с задержанным Анатолием Быковым

По данным следствия, летом 2014 года в поселке Удачный Быков дал указание своему знакомому за 50 тысяч долларов убить 42-летнего учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов. В январе 201 года киллер застрелил мужчину возле гаражного массива. После убийства Быков заплатил убийце только пятую часть от обещанного вознаграждения.

О задержании Быкова стало известно 7 мая. Его подозревают в организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Они были участниками преступной группировки, возглавляемой Быковым. По версии следствия, устранение коммерсантов было ответом на организованное ими покушение на Быкова — ему взорвали автомобиль.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". Бизнесмену грозит пожизненное лишение свободы. Свою вину Быков не признал. Сейчас он находится в СИЗО.

Анатолий Быков в 90-е держал в своих руках Красноярский алюминиевый завод, а значит весь город. Снимал и назначал губернаторов, "задал жару" Александру Лебедю. Подробнее о нем в фильме "Люди гибнут за металл":

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