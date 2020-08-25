Стала известна самая богатая семья России

Forbes обновил рейтинг богатейших семей страны

Журнал Forbes в очередной раз опубликовал список самых богатых семей России. Впервые за шесть лет список возглавила семья Ротенбергов. Согласно имеющимся данным, за прошлый год финансовое благосостояние семейного клана увеличилось на 270 миллионов долларов и составило 5,45 миллиардов.

"Результат на 100 миллионов долларов меньше, чем в 2014 году, когда семья в первый и единственный раз возглавляла рейтинг", - подчеркнули в Forbes.

Второе место досталось семье Гурьевых, владеющих "Фосагро" - их состояние оценивается в 5,1 миллиардов долларов. Тройку лидера замыкают Гуцериевы ($3,2 млрд.), которые ранее пять раз подряд возглавляли список. В этом году занять первое место им помешала пандемия коронавируса.

Также в список попали Шаймиевы ($2,85 млрд.), Евтушенковы ($2,3 млрд.), Бажаевы ($1,9 млрд.), Рахимкуловы ($1,8 млрд.), Саркисовы ($1,7 млрд.), Линники ($1,35 млрд.) и Михайловы ($1,1 млрд.).

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