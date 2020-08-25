Депутат МГД Бускин: в Москве продолжается приведение в порядок городских водоемов

До конца года в порядок приведут 15 прудов

В Москве продолжается приведение в порядок городских водоемов. Как рассказал депутат Мосгордумы Игорь Бускин, до конца 2020 года планируется реконструировать 15 прудов.

Сейчас ведутся работы на прудах в районах Проспект Вернадского, Коньково и Ново-Переделкино. Начинается очистка от ила пруда Заболотье в поселке Северный. Далее работы начнутся еще на нескольких прудах – на улице Островитянова, на Купавенском пруду в Перово, на каскаде прудов в усадьбе Троицкое и Староникольском пруду в Южном Бутове.

"В Москве крайне бережно относятся к проектированию реконструкции прудов и зеленых зон. Необходимость того или иного объема работ, как правило, выясняется при регулярных обследованиях, которые проводит Мосприрода и другие ведомства", - отметил Бускин в интервью "Аргументам и фактам".

Депутат рассказал и о об угрожающих биоразнообразию видах. В частности, в Москве один из наиболее распространенных инвазивных видов растений - клен ясенелистный. Он фактически является сорняков, которые подавляет другие деревья. Кроме того, угрозу представляет испанский слизень. Он попал в столицу вместе с посадочным материалом из Европы. Бесконтрольному распространению способствует отсутствие в России естественных врагов.

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