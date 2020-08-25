"Я курица": Снигирь рассказала о воспитании сына от Цыганова

Она окружает сына любовью и заботой

Актриса Юлия Снигирь, которая с 2019 года живет в браке с актером Евгением Цыгановым, заявила, что повзрослела после рождения сына.

"До его рождения не понимала, что меня ждет. Мне говорили то, что и всем беременным: отсыпайся, отдыхай, потом это время закончится. Но мне ужасно хотелось деятельности: "Чем заняться?!" Когда Федя родился, вопросы исчезли", - рассказала 37-летняя Снигирь.

Сыну Снигирь и Цыганова уже четыре года. Актриса признается, что порой проявляет гиперопеку по отношению к малышу.

"Я курица. Все время кудахчу. Мне кажется, что Федор или замерз, или голодный, или не выспался. Трясусь над режимом", - сказала она psychologies.ru.

Евгений Цыганов, у которого есть семеро детей от актрисы Ирины Леоновой, много времени уделяет развитию творческих способностей младшего сына. Они постоянно что-то лепят, мастерят, придумывают. При этом Цыганову отводится роль "плохого полицейского", который при необходимости может наказать сына за провинность.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"