Еще 4696 заболевших коронавирусом выявили в России за сутки

Вылечились 6652 человека

В России за минувшие сутки выявили 4696 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 966189.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 681. В Подмосковье заболел еще 143 человека.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 120 человек с коронавирусом. Из них 12 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 16568 человек.

Вылечились от коронавируса 6652 человека, в том числе в Москве - 1155. Общее число выздоровевших достигло 779747.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"