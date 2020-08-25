Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Давида Гавшина

У мальчика обнаружили ретинобластому

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Давида Гавшина. Мальчику ещё нет и двух лет - он родился совершенно здоровым, не болел даже насморком. И вдруг совсем недавно у него обнаружили страшную болезнь - ретинобластому. Коварный недуг почти не имеет внешних признаков: родители заметили у ребёнка лишь небольшое косоглазие. Но оказалось, что злокачественная опухоль успела достичь критической стадии и поразить оба глаза - одним Давид уже не видит! Он перенес два курса химиотерапии, и сейчас главное - сохранить мальчику зрение и сами глаза.

За это берутся врачи швейцарской клиники, где Давида ждут со дня на день - времени терять нельзя. Вот только сумма лечения для родителей ребёнка неподъёмная - более пяти миллионов рублей. И сейчас ему очень нужна ваша помощь.

Давид Гавшин – удивительный ребёнок. Мультфильмы смотрит редко – предпочитает книжки. Выбирает самую толстую, с картинками, и заслушивается сказками, которые читает мама. А больше всего обожает журналы с техникой и автомобилями – знает все марки и модели.

"Он чуткий очень. Мне иногда кажется, что он прямо родился и уже все знает. Просто я ему подсказываю, он умный", - сказала мама Давида Ирина Гавшина.

Он увлечённо играет с машинками, но то и дело задумывается. В его огромных глазах – невысказанная боль, которую он еще не умеет выразить. Давид до сих пор плохо понимает, что произошло с ним за последние полтора месяца. Началось все с дня рождения подружки: мама, фотографируя сына, заметила, что один глазик немного косит. На следующий день поехали к врачу - и мальчика сразу же положили в больницу. Множество анализов, исследований под наркозом – страшный диагноз подтвердился. Ретинобластома – злокачественная опухоль в критической стадии D успела поразить оба глаза. Левый – уже не видит, его могут удалить, зрение на правом находится под угрозой.

"Я сейчас вообще не люблю, когда он у меня засыпает, потому что мы еще не наигрались с ним, не насмотрелись. Мне кажется, нам надо столько всего еще успеть. Он еще цвета не знает все… Я, конечно, надеюсь, что все будет хорошо, что мы сохраним зрение", - говорит Ирина Гавшина.

Мальчик уже перенёс два курса химиотерапии и очень сильно ослаб: аппетита совсем нет, постоянно приходится пить горькие таблетки и несколько раз в день терпеть мучительную процедуру с каплями для глаз. Но Давид очень сильный – и готов и дальше бороться с болезнью. Спасти мальчику не только жизнь, но и зрение, и сами глаза, готовы врачи швейцарской клиники. Там его ждут со дня на день. Вот только стоимость лечения – больше пяти миллионов рублей. Родители Давида что угодно готовы отдать, но сумма для них – просто космическая. В семье работает только папа, единственная однокомнатная квартира - и та в ипотеке. А помощь нужна срочно – откладывать лечение нельзя.

"Раньше в Иерусалиме у Стены плача я просила сына. А теперь я молюсь, чтобы было больше добрых, чутких, отзывчивых людей, которые помогают - нам сейчас без этого никак, времени очень мало!" – сказала мама Давида.

"Мечта, конечно, сохранить глаз, зрение, здоровье. Когда он выздоровеет, я хочу помогать так же детям, которые оказались в такой ситуации", - говорит папа Давида Рустам Гавшин.

Впервые за неделю Давид чувствует себя получше и может отправиться на прогулку. Совсем скоро, 10 сентября, у мальчика день рождения – ему исполнится два года. И больше всего он мечтает сохранить зрение и продолжить открывать для себя удивительный мир вокруг – ведь он еще так мало всего видел.

Времени у Давида очень мало. Чтобы сохранить мальчику глаза, лечение необходимо начать как можно скорее, поэтому ваша помощь ему нужна прямо сейчас! Помочь очень просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Давида Гавшина, программа 1058

Мы благодарим каждого за поддержку и любую посильную помощь. 10 сентября у Давида день рождения - ему будет два года, и только вместе мы сможем исполнить его мечту дальше видеть и открывать для себя мир.

Полина Кастрицкая, Виктор Мальцев, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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