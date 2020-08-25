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На Берлинале будут вручать гендерно нейтральные призы

12:04
  • вторник
  • 25 августа 2020

Организаторы решили отказаться от номинаций за лучшие мужскую и женскую роли

Отказаться от понятий "мужчина" и "женщина" намерены организаторы Берлинского кинофестиваля. В следующем году основных призов на Берлинале станет меньше.

"Серебряный медведь" за лучшую роль будет вручён всего один - независимо от пола номинанта.

Новый - гендерно-нейтральный - статус фестиваля продолжает традицию его особого внимания к вопросам сексуальной ориентации, отмечает "ТВ Центр". С 1987 года в рамках киносмотра вручается премия "Тедди" - за лучшие фильмы ЛГБТ-тематики.

Ещё одна новость касается специального приза Альфреда Бауэра. Почётная награда, названная по имени одного из основателей и многолетнего председателя Берлинале, больше вручаться не будет - обнаруженные в архивах документы показали, что в молодости господин Бауэр был членом штурмовых отрядов нацистской партии.

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