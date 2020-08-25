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Страшный пожар уничтожил реликтовые деревья в заповеднике "Утриш"

11:42
  • вторник
  • 25 августа 2020

В тушении задействована авиация

Природные пожары полыхают в Краснодарском крае. Горят леса под Новороссийском, огонь охватил заповедник "Утриш" вблизи Анапы. В одном из районов введён режим ЧС. Из опасной зоны эвакуированы сотни туристов. В тушении задействованы более двухсот человек, десятки единиц спецтехники. В труднодоступных местах работает авиация.

Вещи туристы и местные жители собирали всю ночь. К утру из районов, расположенных близ очагов возгорания, эвакуировали три с половиной сотни человек. С наступлением дня в небо над заповедником Большой Утриш, расположенным недалеко от Анапы, вновь поднялись вертолёты спасателей.

- Бедный можжевельник. Такого пожара Большой Утриш ещё никогда не видел. Хорошо, что я успел там побывать на всю эту красоту посмотреть. Насколько обидно.

В языках пламени исчезает главное богатство заповедника - фисташково-можжевёловый лес. Около 60 растений, растущих в лагуне, занесены в Красную книгу. Самым старым деревьям здесь почти 1000 лет. Но этот пожар они уже вряд ли переживут. Спасатели прибыли на место накануне днём, сразу, как поступил сигнал. Однако подобраться к очагу даже на вездеходах практически невозможно. Только по воздуху или морю. Вертолёты сбрасывают воду на самые опасные участки и кромку пожаров, создавая своего рода плацдарм. Далее в бой с огнём вступают подошедшие на лодках сотрудники МЧС.

"Привлекается 360 человек и 65 единиц техники. Наиболее сложная обстановка складывается в Туапсинском районе и городе Анапа. Там для ликвидации пожара привлекаются воздушные суда и морские суда МЧС России. В целом обстановка находится под контролем, сил и средств достаточно", - заявил начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

Округ Анапы - не единственный, где из-за угрозы возгораний введён режим ЧС. Накануне спасателям удалось локализовать пожар в Туапсинском районе и полностью потушить в Геленджике. Огонь прошёл как минимум 16 гектаров краснодарского леса - это более 22 футбольных полей. Столбы белого дыма вторые сутки наблюдают жители и отдыхающие Новороссийска. Чтобы хоть как-то помочь пожарным, пока те ждут авиацию, туристы сами выстраиваются в живую цепь и передают от берега воду.

Дождей давно не было и не предвидится. Синоптики дают неутешительный прогноз. А значит, угроза возникновения новых очагов в ближайшие дни сохранится.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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