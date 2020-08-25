СК Белоруссии рассказал о попытке журналистов устроить провокацию

Молодому человеку предлагали на камеру сообщить о насилии со стороны ОМОН

Ситуацию в Белоруссии сегодня обсудят в Москве. Сергей Лавров примет замгоссекретаря США Стивена Бигана. Накануне представитель Вашингтона встретился с лидером оппозиции Светланой Тихановской. Говорили о неких "способах укрепления демократии". Резолюцию по белорусскому кризису готовят в Европарламенте. В самой же республике митинги уже немногочисленны, проходят мирно.

Митинг оппозиции в Минске продолжался всего два-три часа. Был немноголюдным. Прошел мирно. И больше напоминал вечеринку, с танцами и песнями, чем акцию протеста. Но несколько человек милиция все же задержала. Как говорят в МВД Белоруссии, случаев, когда в толпе находятся провокаторы, установлено уже десятки. Вот что предлагали сказать молодому человеку оппозиционные журналисты.

"Они предложили мне заснять интервью со словами, что меня изнасиловал ОМОН, я отказался, это провокация, ложь", - заявил мужчина на видео СК Белоруссии.

О таких фейках вдохновитель и медийное лицо оппозиции - Светлана Тихановская, вряд ли обмолвится. Тем более во время онлайн встречи с депутатами Европарламента, которая состоится сегодня. Комиссия по иностранным делам готовит резолюцию по ситуации в Минске. Но выводы в любом случае носят лишь рекомендательный характер. Политологи говорят, что Запад постепенно разочаровывается в Тихановской как персоне, которая не смогла устроить в стране Майдан.

"Тихановская, это не лидер, она испугалась и убежала, она вообще не готова была к такой роли, она явно кукла, ей пользуются люди, которые ее окружают, не самые талантливые надо сказать, обращая внимание на ее заявления", - уверен политолог Максим Равреба.

США и Европа продолжают утверждать, что их цель установить в Белоруссии демократию и наладить диалог оппозиции с Лукашенко. Но все заявления о невмешательстве в дела страны очень сильно расходятся с делами.

"Мне действительно забавно слышать, как Европа, европейские лидеры, призывают не вмешиваться в дела Белоруссии, при этом сами напрямую выделяют миллионы на поддержку белорусской оппозиции, на поддержку этих оппозиционных каналов, как с их территории ведется инструктаж, как нужно противодействовать полиции", - заявил политолог Владимир Корнилов.

Дискуссия о событиях в Белоруссии сегодня продолжится в Москве. Замгоссекретаря США Стивен Биган накануне встречался с Тихановской в Вильнюсе. А теперь намерен обсудить ситуацию с Сергеем Лавровым. Впрочем, позиция России известна - вмешиваться в дела Белоруссии недопустимо. Тем более, так как это делают США. С одной стороны заявляют о суверенном праве народа Белоруссии выбирать себе президента. С другой, тут же, отказываются признать Лукашенко законно избранным лидером.

"Это не про права человека и демократию, а про геополитику. Прежде всего Соединенные Штаты пытаются выставить Координационный совет оппозиции в качестве легитимного партнера правительства республики по переговорам", - прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров также подчеркнул, что Россия примет любое решение Белоруссии по диалогу со своим народом. Народ же все чаще, отказываясь от забастовок, выбирает стабильность. Сегодня, например, вновь заработал Белорусский металлургический завод. От стачек отказались и на Минском заводе по выпуску тягачей.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"