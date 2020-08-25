На МКС удалось стабилизировать давление, экипаж выходит из изоляции

Космонавты провели в российском модуле 4 дня
Все модули Международной космической станции герметичны. К такому выводу пришли специалисты Роскосмоса по итогам проверки. Давление стабилизировалось после работ в американском сегменте станции.
Падение показателя зафиксировали на прошлой неделе. Искали утечку воздуха. Жизни космонавтов ничего не угрожало, однако в целях безопасности в прошлую пятницу экипаж в полном составе переместился в российский модуль, передает "ТВ Центр".
В ближайшие часы Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди выйдут из изоляции и приступят к плановой работе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"