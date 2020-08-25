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На МКС удалось стабилизировать давление, экипаж выходит из изоляции

11:43
  • вторник
  • 25 августа 2020

Космонавты провели в российском модуле 4 дня

Все модули Международной космической станции герметичны. К такому выводу пришли специалисты Роскосмоса по итогам проверки. Давление стабилизировалось после работ в американском сегменте станции.

Падение показателя зафиксировали на прошлой неделе. Искали утечку воздуха. Жизни космонавтов ничего не угрожало, однако в целях безопасности в прошлую пятницу экипаж в полном составе переместился в российский модуль, передает "ТВ Центр".

В ближайшие часы Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди выйдут из изоляции и приступят к плановой работе.

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