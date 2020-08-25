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Почему у некурящих людей бывает рак легких

10:57
  • вторник
  • 25 августа 2020

Хирург объяснил причины возникновения онкологии

Пассивное курение значительно увеличивает риск развития рака даже у здорового человека, предупредил хирург Ренат Хайров. Он подчеркнул, что вдыхание сигаретного дыма может подорвать здоровье даже тех людей, которые сами не курят. Врач рассказал, что табачный дым мешает иммунной системе уничтожать раковые клетки и потворствует их ускоренному размножению. Это на 20-30% увеличивает риск получить онкологию.

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"Даже в комнате с вентиляцией остается до 80 процентов этих веществ. Поэтому запретили курить в помещениях, иначе курильщик ставит под угрозу здоровье других людей, даже когда курит в одиночестве", - заявил Хайров.

Хирург добавил, что пассивное курение приводит не только к раку легких, но и раку крови, мозга, проблемам с сердечно-сосудистой системой и многим другим заболеваниям. Также регулярное вдыхание табачного дыма может вызывать аллергические реакции, среди которых ринит, экзема, пищевая аллергия и бронхиальная астма.

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