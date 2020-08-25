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Стокилограммовый пес застрял на крыше дома в Москве (фото)

11:23
  • вторник
  • 25 августа 2020

Пришлось вызывать спасателей

Спасатели сняли стокилограммовую собаку с крыши частного дома в ТиНАО.

Инцидент произошел в деревне Терехово. Пес вышел на крышу из окна второго этажа, но обратно вернуться не смог. Хозяева тоже не смогли помочь собаке, так покрытие крыши было покатым и скользким, сообщили в столичном департаменте ГОЧСиПБ.

Прибывшие спасатели забрались на крышу с помощью лестницы, надели на собаку ошейник и осторожно вернули животное в дом через окно второго этажа.

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