Российских летучих мышей проверят на коронавирусы

В Роспотребнадзоре проведут исследования сразу в нескольких регионах

В Роспотребнадзоре приступили к исследованиям, призванным выявить наличие коронавирусных инфекций у летучих мышей в России. Сотрудники ведомства будут проверять рукокрылых сразу в нескольких регионах страны: Москве, Подмосковье, а также в некоторых областях Южного федерального округа и Центрально-Черноземного региона.

Благодаря исследованию в дальнейшем ученые смогут прогнозировать появление и распространение коронавирусов в стране. В Роспотребнадзоре намерены выяснить, насколько часто у летучих мышей в России встречается коронавирусная инфекция.

Также в планах определить степень родства выявленных вирусов с известными ранее и оценить карту перемещения летучих мышей вместе с возможностью распространения коронавирусов.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 появились в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 23,7 миллионов человек, 813 тысяч из них скончались.

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