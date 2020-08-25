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Мужчина продал пенсионеркам лапшу и печенье под видом лекарств от рака

11:39
  • вторник
  • 25 августа 2020

Он обманул их на 1,5 миллиона рублей

В Москве задержали приезжего мужчину, который продавал пенсионеркам коробки с печеньем и лапшой быстрого приготовления под видом лекарства от рака.

В полиции рассказали, что ранее к ним обратилась 79-летняя жительница района Выхино-Жулебино. В начале августа ей позвонила неизвестная и, представившись сотрудницей клиники, заявила, что у пенсионерки плохие анализы и есть подозрение на онкологию. После этого она перевела звонок на "специалиста онкоцентра", который предложил купить лекарство за 300 тысяч рублей.

Пенсионерка согласилась. Спустя время к ней приехал курьер, который положил "коробку с лекарствами" в холодильник и объяснил, что ее сутки нельзя открывать. После этого он отдал женщине чек, забрал деньги и ушел. Москва решила повнимательнее изучить чек и увидела в нем множество грамматических ошибок. Открыв коробку, она обнаружила, что вместо лекарства в ней находится лапша быстрого приготовления.

Впоследствии с аналогичными заявлениями обратились еще две пожилые местные жительницы. Общая сумма ущерба составила около 1,5 миллиона рублей, сообщили в московской полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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