Москва поразила вернувшуюся из США Малышеву

Она погуляла по городу

Телеведущая, врач Елена Малышева, которая гостила у старшего сына в США, вернулась в Россию. Она призналась, что счастлива снова оказаться в столице.

Елена Малышева зашла в любимое кафе в центре столицы, а потом полюбовалась на Храм Христа Спасителя.

"Москва прямо прекрасна, многолюдна, открытая. Все без масок, какие-то толпы людей, просто счастье, а не город. Город - счастье. <…> Господи, какое счастье, что я в Москве! Тут прямо какая-то жизнь", - заявила Малышева на видео, опубликованном в Instagram.

Накануне телеведущая сообщила, что у ее старшего сына родился третий ребенок. Девочку назвали Аней. "Я действительно счастлива", - призналась телезвезда.

Отметим, что у Елены Малышевой двое сыновей. Старший пошел по стопам матери и стал врачом, а младший - юристом.

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