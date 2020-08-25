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Мясников призвал россиян потеть

11:51
  • вторник
  • 25 августа 2020

Врач рассказал о нетипичном способе поддержания здоровья

Доктор Александр Мясников рассказал, что человеку за день нужно вспотеть хотя бы один раз, чтобы поддерживать в норме здоровье. Также врач перечислил ряд ежедневных правил здоровья: что следует делать регулярно, а от чего можно отказаться.
Доктор Мясников ответил на популярные вопросы о здоровье печени

Мясников упомянул про необходимость ежедневного восьмичасового сна, чтобы снизить риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Также врач посоветовал следить за своей физической активностью и больше ходить, а в случае отсутствия такой возможности заменять ходьбу другими аэробными нагрузками.

"Нагрузки регулярные и ежедневные должны быть — это так. Любой человек должен в течение дня хотя бы раз вспотеть", - считает Мясников.

Что касается необходимого количества выпиваемой в день воды, то не стоит зажимать себя в жесткие рамки, считает врач. По его словам, пить нужно столько, сколько требует организм. Также доктор отметил, что не обязательно ежедневно завтракать кашей и на обед есть суп – здесь тоже следует ориентироваться на желания организма.

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