ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бузова похвасталась "уникальной" родословной

12:10
  • вторник
  • 25 августа 2020

Звезда гордится своими корнями

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о своем происхождении. По словам теледивы, в ее венах течет "голубая кровь". Девушка призналась, что в свое время изучала собственную родословную и обнаружила, что в ее роду все были не только славяне, но к тому же представители благородных кровей.

"Я уникальна, неповторима, неподражаема. Все просто — я русская. Считаю, в последнее время это эксклюзив. Я рисовала свое древо. У меня есть и украинские корни. Вообще у меня все в роду были славяне: дворяне, священники. Во мне течет голубая кровь", - заявила Бузова.

Также она похвасталась, что уже в 2017 году смогла "положить эру" танцевальных флешмобов в стране, передает СтарХит. Девушка заявила, что до нее этого никто не делал.

"Я положила эру танцевальных флешмобов в России. Никто раньше до меня этого не делал. Сейчас успешно все берут с меня пример, и мне нравится, что я подаю его молодому поколению", - сказала она.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Ольга Бузова
Ольга Бузова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.