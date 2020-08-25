Бузова похвасталась "уникальной" родословной

Звезда гордится своими корнями

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о своем происхождении. По словам теледивы, в ее венах течет "голубая кровь". Девушка призналась, что в свое время изучала собственную родословную и обнаружила, что в ее роду все были не только славяне, но к тому же представители благородных кровей.

"Я уникальна, неповторима, неподражаема. Все просто — я русская. Считаю, в последнее время это эксклюзив. Я рисовала свое древо. У меня есть и украинские корни. Вообще у меня все в роду были славяне: дворяне, священники. Во мне течет голубая кровь", - заявила Бузова.

Также она похвасталась, что уже в 2017 году смогла "положить эру" танцевальных флешмобов в стране, передает СтарХит. Девушка заявила, что до нее этого никто не делал.

"Я положила эру танцевальных флешмобов в России. Никто раньше до меня этого не делал. Сейчас успешно все берут с меня пример, и мне нравится, что я подаю его молодому поколению", - сказала она.

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