Шестиклассников, обсуждавших нападение на школу в Москве, поставили на учет

Мальчикам может быть от 11 до 13 лет

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о судьбе двух шестиклассников, которых ранее задержали за планирование нападения на школу.

После того, как ребята вернулись с отдыха в Москву, их поставили на учет комиссии по делам несовершеннолетних, маме одного из нарушителей выписали штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

"Меня поражает возраст детей - шестой класс, их информационная вовлеченность в социальные сети <…> Ребята были участниками деструктивных групп, посещали сомнительные сайты, смотрели ужастики. Это еще раз подтверждает, что гигиене детей в инфополе уделяется мало внимания", - отметила Ярославская.

Накануне издание Life.ru сообщило, что двое шестиклассников готовили вооруженное нападение на школу из-за буллинга – якобы они больше не могли терпеть издевательства со стороны одноклассников.

Дети создали в социальных сетях обсуждение, где готовили план мести одноклассникам и учителям, планировали покупку в интернете взрывчатки и оружия. Однако их планам не суждено было сбыться: благодаря слаженной работе правоохранительных органов маленьких злоумышленников вычислили, а все их действия пресекли.

В свою очередь Ярославская добавила, что буллинг в школе не подтвердился, а в серьезности намерений детей есть сомнения, хотя заявления о нападении на школу они действительно делали, передает РИА Новости.

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