ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Светлана Бондарчук показала, как проводит медовый месяц

12:30
  • вторник
  • 25 августа 2020

Море, солнце и вкусная еда

Светская львица Светлана Бондарчук и ее супруг Сергей Харченко проводят медовый месяц на турецком курорте Бодрум. 
Светлана Бондарчук осталась без работы перед свадьбой

Молодожены остановились в пятизвездочном отеле и сняли номер с видом на море. Бондарчук и Харченко загорают, купаются и не отказывают себе во вкусной еде. "Наконец-то ЗОЖ!" - пошутил Харченко, выложив снимок, на котором его возлюбленная ест бургер.   

Бондарчук опубликовала в Instagram несколько фото, сделанных во время отдыха. В кадр попали кольца молодоженов - простые, но изящные. 

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко поженились 15 августа. Дизайнер младше ее на пять лет. Незадолго до свадьбы Бондарчук покинула пост главреда HELLO! 

 

Напомним, что в 2016 году Светлана развелась с режиссером Федором Бондарчуком, от которого она родила двоих детей.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук показала, как проводит медовый месяц
Светлана Бондарчук показала, как проводит медовый месяц
Светлана Бондарчук показала, как проводит медовый месяц
Светлана Бондарчук показала, как проводит медовый месяц
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.