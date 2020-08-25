Светлана Бондарчук показала, как проводит медовый месяц

Море, солнце и вкусная еда

Светская львица Светлана Бондарчук и ее супруг Сергей Харченко проводят медовый месяц на турецком курорте Бодрум.

Молодожены остановились в пятизвездочном отеле и сняли номер с видом на море. Бондарчук и Харченко загорают, купаются и не отказывают себе во вкусной еде. "Наконец-то ЗОЖ!" - пошутил Харченко, выложив снимок, на котором его возлюбленная ест бургер.

Бондарчук опубликовала в Instagram несколько фото, сделанных во время отдыха. В кадр попали кольца молодоженов - простые, но изящные.

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко поженились 15 августа. Дизайнер младше ее на пять лет. Незадолго до свадьбы Бондарчук покинула пост главреда HELLO!

Напомним, что в 2016 году Светлана развелась с режиссером Федором Бондарчуком, от которого она родила двоих детей.

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