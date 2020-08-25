Россияне перестали бояться коронавируса

Часть граждан готова ходить на работу даже в случае болезни

Больше половины россиян не боятся заразиться коронавирусной инфекцией. 61% опрошенных ответили, что их не пугает риск заболеть COVID-19. 13% респондентов признались, что готовы продолжать ходить на работу даже с плохим самочувствием. 33% респондентов заявили, что не хотели бы переболеть коронавирусом.

Что касается профилактических мер, то 60% участников опроса согласны носить защитные маски в общественных местах, 40% готовы регулярно использовать санитайзер для обработки рук и поверхностей, 17% предпочитают избегать общественного транспорта, а 16% носят в многолюдных местах перчатки. 8% респондентов все еще соблюдают самоизоляцию и не покидают дом без серьезной причины, а 29% ничего не делают, чтобы защитить себя от COVID-19.

В случае недомогания 59% готовы взять больничный, 15% согласны работать из дома, в 13% и вовсе планируют лечиться дома и вовсе не работать.

"За время пандемии россияне стали более внимательно относиться к своему здоровью и здоровью своих коллег. Согласно нашему исследованию, при симптомах ОРВИ продолжили бы ходить на работу только 13%, тогда как в марте 2020 года этот показатель был существенно выше (примерно 37% респондентов)", - рассказала эксперт сервиса Работа.Ru Юлия Санина. Она отметила, что большая часть населения страны уверена в своей "неуязвимости", что автоматически увеличивает ответственность работодателей за здоровье подчиненных.

Отмечается, что опрос проводился по всей России среди работающего населения, в нем поучаствовало более 5 тысяч человек.

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