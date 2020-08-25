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Российско-турецкий патруль попал под обстрел в Идлибе

12:44
  • вторник
  • 25 августа 2020

Пострадали двое военных

В сирийской провинции Идлиб обстрелян российско-турецкий патруль. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон Минобороны России.

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"В ходе проведения 23-го совместного российско-турецкого патрулирования трассы М-4 в районе населенного пункта Урум-Эль-Джауз в южной части зоны деэскалации Идлиб колонна патруля была обстреляна из ручного противотанкового гранатомета", - приводит РИА Новости сообщение ЦПВС.

Поврежден один бронетранспортер. Как сообщили в центре, пострадали двое российских военнослужащих. Они получили легкую контузию. Помощь им была оказана на месте, сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

После инцидента патрулирование было прекращено. Российские военные вернулись на базу.

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