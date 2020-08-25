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Дочь Алены Яковлевой вышла замуж

13:04
  • вторник
  • 25 августа 2020

Это ее первый брак

27-летняя актриса Мария Козакова, дочь Алены Яковлевой, вышла замуж за актера и музыканта Ивана Замотаева, который старше ее на 10 лет. 
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Козакова и Замотаев устроили торжество за городом. Туда же они заказали выездную регистрацию брака. 

Невеста надела открытое белое платье, а жених - классический костюм со светлой рубашкой. На свадьбе присутствовали близкие и родные пары. Молодожены много танцевали, в том числе отрепетированные танцы. 

Мария Козакова и Иван Замотаев познакомились два года назад на кинофестивале. Для актера этот брак стал уже третьим, у него есть сын от предыдущих отношений. Возлюбленные живут в доме Алены Яковлевой, пишет starhit.ru

"Он открытый, добрый, талантливый парень, - говорила о Замотаеве народная артистка России. - И кажется, очень привязан к Маше. Они не ругаются, не ссорятся. Для меня самое главное, что дочери комфортно".

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