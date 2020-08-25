Минздрав объявил о скором наборе добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

Препарат готов к третьей стадии испытаний

Глава российского Министерства здравоохранения Михаил Мурашко объявил о скором старте подбора добровольцев для третьей стадии испытания вакцины от коронавирусной инфекции.

Мурашко заявил, что отбор участников исследования начнется уже на следующей неделе. "Я думаю, что на следующей неделе уже непосредственно начнется набор пациентов, параллельно пойдет с применением в клинической практике" - сказал глава Минздрава.

Министр добавил, что НИИ имени Гамалеи уже подал все необходимые документы для проведения пострегистрационных испытаний препарата, передает РИА Новости. "Документы институт уже подал для пострегистрационных наблюдений, сейчас идет наработка промышленных серий, контроль качества", - резюмировал Мурашко.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начались в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 23,7 миллионов человек, 813 тысяч из них скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"