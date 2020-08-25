В Кремле следят за безопасностью российских граждан и бизнеса в Белоруссии

В Москве считают, что угроз нет

Гражданам России и бизнесу ничего не должно угрожать в Белоруссии.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Москва внимательно отслеживает ситуацию, происходящую в соседней стране. В первую очередь, контролирует безопасность россиян и соблюдение интересов предприятий, передает РИА Новости.

"Мы исходим из того, что ни нашим гражданам, ни нашему бизнесу ничто не угрожает и не может угрожать в Белоруссии", - заявил спикер Кремля.

Накануне президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону происходящее в республике и "на внешнем контуре, особенно на западном направлении".

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