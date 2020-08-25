Зарезавший мать москвич выпал из окна

Мужчину госпитализировали

В Москве госпитализировали мужчину, выпавшего из окна собственного дома после убийства матери.

25 августа соседи дома на Лосевской улице нашли 18-летнего молодого человека лежащим на земле у дома и вызвали полицию.

Как пишет РЕН ТВ, прибывшие по вызову сотрудники МВД нашли в его квартире тело женщины с ножевыми ранениями – это 39-летняя мать выпавшего из окна мужчины.

Издание пишет, что ночью молодой человек стучался к соседям и кричал, что совершил убийство.

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