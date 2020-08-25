ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зарезавший мать москвич выпал из окна

13:01
  • вторник
  • 25 августа 2020

Мужчину госпитализировали

В Москве госпитализировали мужчину, выпавшего из окна собственного дома после убийства матери.

25 августа соседи дома на Лосевской улице нашли 18-летнего молодого человека лежащим на земле у дома и вызвали полицию.

Как пишет РЕН ТВ, прибывшие по вызову сотрудники МВД нашли в его квартире тело женщины с ножевыми ранениями – это 39-летняя мать выпавшего из окна мужчины.

Издание пишет, что ночью молодой человек стучался к соседям и кричал, что совершил убийство.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.