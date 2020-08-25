Депутат МГД Орлов рассказал о городской поддержке частных галерей и арт-аукционов Москвы

Для них поддержка стала спасением

Власти Москвы оказывают поддержку не только госучреждениям культурной отрасли, но и частным галереям и арт-аукционам. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Степан Орлов.

По его словам, пандемия коронавируса нанесла ощутимый удар всем без исключения отраслям столичной экономики. Одни сферы пострадали меньше, другие – больше.

"К числу последних можно отнести культурную. Именно поэтому городские власти оказывают ей особую поддержку - причем различные компенсации сегодня полагаются не только госучреждениям, но и частным галереям и арт-аукционам. Остававшиеся несколько месяцев фактически без дохода организаторы выставок благодаря принципиальной позиции московского правительства вошли в список для компенсации затрат при участии в выставках и продвижении продукции через торговые интернет-площадки", - сказал Орлов агентству "Москва".

При этом, оговорился депутат, субсидии выделяются независимо от форм собственности. Поддержка города для многих частных учреждений стала спасительной.

"Рискуют они больше как бы идущих по четкому плану госучреждений, зачастую трудясь в рамках весьма смелого эксперимента. Однако как раз такой яркий "авангардный" подход работает на имидж Москвы как одного из современных мировых культурных центров, идущих в фарватере новых актуальных тенденций", - отметил Орлов.

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