Белорусский совет оппозиции признали незаконным

Его деятельность противоречит конституции республики

Россия и Евросоюз могут заявлять о готовности помочь Белоруссии в урегулировании ситуации, но содействие должно быть востребовано властями республики. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По данным МВД Белоруссии, акции протеста уже немногочисленны, проходят мирно. Пока оппозиция ищет помощи у Запада, легитимная власть концентрируют внимание на поддержке населения и бюджетной политике.

Рабочий день Александр Лукашенко начал с обсуждения бюджета. Тема протестов в кабинетах высшей государственной власти отходит на второй план. На первом - работа над главным финансовым документом Белоруссии. В повестке - доклады чиновников о повышении зарплат и пенсий.

"Вот пенсии - это святое, 40 процентов, чего бы на не стоило, мы должны пенсии держать в стране от уровня заработной платы", - заявил Лукашенко.

А вот в заявлениях оппозиции за три недели со дня начала протестов ничего нового. Ни внятной политической программы, ни социальной, ни экономической. Возможно поэтому людей на митингах все меньше. Например, общее число протестующих в Минске, Гродно, Бресте и Солигорске накануне составило не больше двух тысяч человек. Данные привело МВД республики. Оппозиция призывает сторонников лишь лозунгами.

Светлана Тихановская сегодня общается депутатами Европарламента. Дистанционно, из Вильнюса. Парламентарии готовят текст резолюции по Белоруссии.

"Моя задача состоит в том, чтобы эту команду сплотить, организовать и направить в нужное русло, а именно на подготовку к новым, честным и прозрачным выборам", - заявляет Тихановская.

Сегодня, словно в ответ Тихановской, Конституционный суд Белоруссии заявил, что пересматривать итоги голосования неправомочно и эти требования оппозиции идут вразрез с Основным законом. Но оппозиции, говорят эксперты, уже все равно - устраивать беспорядки или забастовки. Политическая активность для нее - единственный способ заручиться поддержкой из-за рубежа.

"Мне действительно забавно слышать, как Европа, европейские лидеры, призывают не вмешиваться в дела Белоруссии, при этом сами напрямую выделяют миллионы на поддержку белорусской оппозиции, на поддержку этих оппозиционных каналов, как с их территории ведется инструктаж, как нужно противодействовать полиции", - рассуждает политолог Владимир Корнилов.

К поездке в Белоруссию для поиска выхода из кризиса готовится глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Какие предложения он может привезти в Минск, сказать трудно. Ведь пока единственное, что сделало ОБСЕ для диалога с официальными властями - это разработало список лиц из команды Лукашенко, против которых собирается ввести санкции.

Ситуацию в Белоруссии обсуждают сегодня в Москве Сергей Лавров и замгоссекретаря США Стивен Биген, передает "ТВ Центр". Встреча проходит за закрытыми дверями. Но позиция России хорошо известна. Евросоюз, США или Москва могут оказать любое возможное содействие для урегулирования ситуации в стране, но лишь в том случае, если об этом попросят законные власти Белоруссии.

Тимур Абдуллаев, Александр Ковалев. "ТВ Центр".

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