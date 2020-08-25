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Организаторы рассказали о подготовке "Креативной недели" в Москве

14:46
  • вторник
  • 25 августа 2020

Форум пройдет с 11 по 13 сентября

Конференции, лекции и мастер-классы. Более 500 мероприятий пройдет на первой российской "Креативной неделе". Об этом рассказали на пресс-конференции.

Проект выиграл в конкурсе Фонда президентских грантов. На его реализацию выделено почти 58 миллионов рублей. Форум пройдет в Москве с 11 по 13 сентября, передает "ТВ Центр". В столичном Парке Горького соберутся лидеры индустрии. Это представители 14 направлений - от архитектуры до IT. Кураторами участников "Креативной недели" станут журналисты, музыканты, общественники, урбанисты и дизайнеры.

"Мы надеемся, что всё действительно пройдет масштабно, ярко и красиво. Что это и для участников станет запоминающимся событием и для тех, кто посетит. Поскольку у нас там есть три формата - бизнес-форум, образовательная часть и есть мероприятия творческие для публики", - заявил начальник Управления президента России по общественным проектам, председатель оргкомитета "Российской креативной недели" Сергей Новиков.

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