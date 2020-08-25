Московские троллейбусы ушли в историю

В столице сохранят лишь один маршрут

Троллейбусы уходят в прошлое. Сегодня ночью на улицах Москвы в последний раз можно было услышать знакомые гудки. Теперь их место займут манёвренные и удобные электробусы. Но история одного из символов столицы не заканчивается.

Никаких долгих проводов, как и лишних слёз. Один из символов столицы - такой привычный каждому москвичу - рогатый троллейбус на полной скорости уехал в историю. Процесс упразднения московские власти постарались сделать для пассажиров максимально комфортным. Сначала Мосгортранс прекратил закупки новых подвижных составов, затем - на маршруты поэтапно вывели автобусы. В итоге, до сегодняшнего дня прокатиться на троллейбусе можно было лишь в некоторых районах столицы. В Мосгортрансе подчёркивают - сопротивляться и дальше техническому прогрессу было бы просто глупо. Экологичность и комфорт общественного транспорта в XXI веке должен быть на первом месте.

"На смену троллейбусам приходят электробусы. Это транспортное средство с элеткроприводом, единственное, чем отличается от троллейбусов - независим от контактной сети. Остальное тоже самое. Еще раз повторю - технический прогресс не остановить. Завтра будем свидетелями беспилотных технологий, как на троллейбусах, так и транспортных средствах на электроходу. Поэтому все идет и развивается, коллеги", - заявил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Леонид Антонов.

Любые перемены, особенно если они касаются привычных вещей, это всегда тяжело. Понимают это и в Мосгортрансе. Впрочем, водители к такому необычному опыту относятся положительно. В пересадке с троллейбуса на электробус видят только плюсы. Техника новая - другая. Комфортная не только в управлении, но и для пассажиров. Если раньше в процессе езды у троллейбуса вдруг слетали рога - поездка могла затянуться, а то и вовсе отмениться. Манёвренность электробусов намного выше.

"Необычно, скажем так. Новая техника. Современная техника. Были некоторые страхи при переходе. Но все страхи побороли, уверенность в себе почувствовали. Сели и поехали. Это очень бесшумная техника. Не слышно ни работы каких-то агрегатов - довольно-таки очень тихо и комфортно", - оценила Марина Неделина, водитель автобуса с электрическим двигателем.

Впрочем, совсем рогатые машины с улиц столицы не исчезнут. Московские власти оставят троллейбусный маршрут там, где начиналась история этого транспорта. Для полного погружения в историю курсировать там будут ретро-басы.

"Музей помечтал, а город принял решение, за которое мы городу очень благодарны. Сохранить музейный маршрут по Басманному району - по кусочку Басманного района - и оставить троллейбус средством передвижения не только для горожан, но и гостей нашего города. Вдоль улицы Новорязанская, а также вокруг площади Трёх вокзалов, а также по красивейшей Елоховской улице будет проходить четырехкилометровый маршрут", - заявила Оксана Бондаренко, директор музея Транспорт Москвы.

Окунуться в историю можно будет уже с осени - до сентября планируется обкатка. Эксперты подчёркивают: ретро-автомобили требуют более бережного обращения в эксплуатации.

Александра Сергомасова, Анастасия Терехова, Андрей Стрюков. "ТВ Центр".

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