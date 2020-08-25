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Собянин оценил ход строительства станции БКЛ "Улица Народного Ополчения"

14:34
  • вторник
  • 25 августа 2020

Строительство завершится до конца года

В Москве до конца года будет завершено строительство станции "Улица Народного Ополчения", а также соседней "Карамышевской". Это Большая кольцевая линия.

В Москве появится вторая "Улица Народного ополчения", правда, подземная. Станция с таким рабочим названием строится на северо-западе Москвы. Она станет частью Большой кольцевой линии Московского метро. Уже готовы основные конструкции, пройдены тоннели, передает "ТВ Центр".

Сейчас идут отделочные работы. Дизайн разработан в контексте названия. На стенах станции будут лица москвичей - реальных участники обороны города во время Великой Отечественной войны: рабочие, врачи, учителя, студенты и школьники. Панно составят из плакатов, фотографий и кадров кинохроники.

Дизайн станции будет черно-белым. На полу уже начали выкладывать темно-серый сибирский гранит, стены и колонны будут светлыми. Их подсветка визуально расширит пространство.

Станция "Улица Народного ополчения" и соседняя "Карамышевская" откроет западный участок Большой кольцевой линии московского метро. Готовность участка оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Западный участок БКЛ активно строится, включает в себя станции от "Хорошевской" до "Кунцевской". Весь участок должен быть закончен в 2021 году. Первая очередь - от "Хорошевской" до "Карамышевской" - должна быть запущена в этом году. Стройка эта непростая, но тем не менее мы видим хорошую динамику продвижения метростроителей. И участок, включающий "Улицу Народного Ополчения", должен быть закончен", - сказал Собянин.

Глубина станции небольшая - 28 метров, поэтому возводили ее в котловане открытым способом. Следы строительства уже исчезают, началось благоустройство. Здесь появится зеленая зона, пешеходные дорожки, фонари, скамейки и навигация. Станцию "Улица Народного ополчения" пассажиры увидят с другим названием - "Карамышево" - уже до конца этого года.

Наталья Тарасова, Андрей Булычев, Михаил Федоров, "ТВ Центр".

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