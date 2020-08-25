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Московские поликлиники начнут работать с пациентами по новым стандартам

15:09
  • вторник
  • 25 августа 2020

Их сейчас разрабатывают

Для московских поликлиник разработают новый стандарт работы администраторов с пациентами по примеру МФЦ. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

В столице уже девять лет как работают многофункциональные центры "Мои документы", где можно быстро и качественно получить госуслуги, отмечает "ТВ Центр". Причем сотрудники вникают в каждую проблему заявителя.

Такой же принцип работы планируют применить и в столичных поликлиниках. В городе сейчас реализуется программа "Новый стандарт московской поликлиники", в рамках которой отремонтируют 135 медицинский учреждений, причем некоторые из них уже в самое ближайшее время примут первых пациентов. Но мебель и дизайн - это только часть обновлений.

"Сотрудники МФЦ вместе с сотрудниками поликлиник разрабатывают новый клиентский стандарт работы администраторов поликлиник. Ведь именно они первые, с кем встречается пациент на входе в поликлинику, и во многом от них зависит и настроение, и скорость оказания тех или иных услуг. Они должны быть готовы ответить на любой вопрос и решить, постараться решить, любую проблему пациента, а не просто отослать к стандартному стенду, где представлена вся необходимая информация", - сообщила Ракова.
 

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