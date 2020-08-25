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"Сатирикон" открывает новый сезон громкой премьерой

15:28
  • вторник
  • 25 августа 2020

За режиссерским креслом - сам Аркадий Райкин

"Сатирикон" открывает новый, 82-й театральный сезон. Завтра труппа соберется впервые после карантина и сразу порадует зрителей громкой премьерой. На сцене разыграется мольеровская комедия "Плутни Скапена". За режиссерским креслом - сам Аркадий Райкин. Под его руководством классическая пьеса сменила эпоху и перенеслась во времена расцвета итальянской мафии. Шутки заиграли по-новому и актуально как никогда.

В этом зале целых 4 месяца не слышали аплодисментов. С нескрываемой радостью Константин Райкин выходит к первым зрителям.  Кратко наставляет.

"Вам надо просто живо реагировать. Вот что нам от вас надо! Вы нам нужнее, чем мы вам", - сказал Константин Райкин, режиссер-постановщик спектакля, худрук театра "Сатирикон".

Эмоции не заставили себя долго ждать. Мольеровскую комедию, написанную 350 лет назад, перенесли в XX век. Ушли от париков и кринолинов. Вольно поработали с текстом, оставив суть и перекличку с современностью.

Сама пьеса очень смешная и умная. Главный персонаж - Скапен. Слуга. Скучающий пройдоха. Он вечно лжёт, выкручивается, хитрит, привирает.

Подробности смотрите в репортаже Анастасии Мартыновой.

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Спектакль "Плутни Скапена"
Спектакль "Плутни Скапена"
Спектакль "Плутни Скапена"
Спектакль "Плутни Скапена"
Спектакль "Плутни Скапена"
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