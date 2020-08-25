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Московские власти продолжат поддержку бизнеса в условиях пандемии

15:09
  • вторник
  • 25 августа 2020

В столице создан совет по стратегическому развитию и национальным проектам

Столичные власти продолжат оказывать поддержку бизнесу в условиях пандемии. В Москве создан совет по стратегическому развитию и национальным проектам.

В городе постоянно анализируют, как восстанавливаются отрасли экономики, передает "ТВ Центр". Так, на сегодняшний момент, определённые трудности испытывают сфера туризма и гостиничный бизнес. До конца года будет принято решение, какую поддержку ещё можно будет оказать. Тем временем, компании продолжают возвращаться с удаленного режима в офисы.

"Если посмотреть на ситуацию 3-4 месяца назад, то все считали, что от офисов можно отказаться, вот сейчас мы понимаем, что, к сожалению или к счастью, на самом деле, отказаться от офисной работы невозможно, потому что коллективы, это коллективы, это команда, и люди, которые работают вместе, они работают более эффективно, более результативно, но соответственно имеют опцию, как мы теперь знаем, поработать дистанционно, сохраняя свою производительность", - заявил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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