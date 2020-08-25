Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ

Политик лежит в отделении интенсивной терапии

Состояние лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, у которой диагностировали коронавирус, остается тяжелым.

"К сожалению, хороших новостей пока нет. Состояние Юлии Владимировны остается тяжелым.... Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии", - написала в Facebook пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока.

В свою очередь источник издания "РБК-Украина" утверждает, что политика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). При этом ее дочь и зять переносят коронавирус в легкой форме.

О том, что лидер "Батькивщины" заразилась коронавирусом, стало известно в воскресенье, 23 августа. Вчера Тимошенко смогла опубликовать пост в социальных сетях, в котором поздравила украинцев с Днем Независимости. Политик призналась, что ей было очень тяжело писать.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"