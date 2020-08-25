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Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ

13:36
  • вторник
  • 25 августа 2020

Политик лежит в отделении интенсивной терапии

Состояние лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, у которой диагностировали коронавирус, остается тяжелым.
"Мне тяжело писать": заболевшая коронавирусом Тимошенко обратилась к украинцам

"К сожалению, хороших новостей пока нет. Состояние Юлии Владимировны остается тяжелым.... Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии", - написала в Facebook пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока.  

В свою очередь источник издания "РБК-Украина" утверждает, что политика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). При этом ее дочь и зять переносят коронавирус в легкой форме.

О том, что лидер "Батькивщины" заразилась коронавирусом, стало известно в воскресенье, 23 августа. Вчера Тимошенко смогла опубликовать пост в социальных сетях, в котором поздравила украинцев с Днем Независимости. Политик призналась, что ей было очень тяжело писать.

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