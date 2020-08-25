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Финансовый эксперт рассказал, как начать инвестировать

13:50
  • вторник
  • 25 августа 2020

Не у всех россиян хватает финансовой грамотности, чтобы работать с инвестициями

Пандемия коронавирусной инфекции показала россиянам выгоды инвестирования по сравнению с хранением денег на банковских вкладах. Финансовый эксперт Станислав Новиков рассказал, как новичку разобраться в инвестированиях и подсказал три правила для начинающих.

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Специалист рекомендовал не приступать к инвестированию, если сумма накоплений не превышает ежемесячный доход.

"Когда у вас будут накопления, которые в три-шесть раз превышают ваш месячный доход. И от этого фонда для начала вы можете пустить на инвестирование 5-10%", - рекомендовал Новиков.

Также он перечислил три основных правила, которые следует знать начинающим инвесторам. Во-первых, не стоит вкладывать последние деньги и тем более средства, взятые взаймы. Во-вторых, прежде чем приступать к действиям, следует хорошо изучить все инструменты инвестирования, среди которых есть готовые финансовые решения для новичков. И, наконец, нужно следовать своей цели инвестирования и комплексно оценивать собственные финансы, передает Российская газета.

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