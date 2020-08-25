Эксперт назвал самые опасные сайты

Он предупредил, что совершить ошибку может даже опытный пользователь

Интернет таит в себе множество опасностей для невнимательного пользователя. Специалист по информационной безопасности Алексей Гришин рассказал, какие сайты можно с уверенностью назвать безопасными, а на какие лучше не заходить.

Эксперт объяснил, что самыми безопасными считаются сайты, занимающие первые строки в рейтинге и существующие давно. Их владельцы заботятся о своей репутации и защищают пользователей.

"Самыми опасными являются сайты, которые находятся в даркнете. Зачастую пользователь, приходя на темную сторону интернета, считает, что он является там пользователем, но по факту он – приманка. Вторые по опасности – сайты-однодневки, которые сделаны специально с целью получения прямой финансовой выгоды, фишинговые сайты, существующие пару часов или несколько недель", - рассказал Гришин.

Он объяснил, что с целью заманить пользователей злоумышленники используют стандартные психологические приемы, среди которых игра на жалости, любопытстве, доверии или желании помочь. Также зачастую в рассылках делается акцент на срочности, чтобы оказать на потенциальную жертву дополнительное давление, передает Мир24.

Эксперт подчеркнул, что попасться в ловушку может любой пользователь, даже IT-специалист с большим опытом. "Все мы люди, у всех есть рычаги давления, все мы устаем", - резюмировал Гришин.

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