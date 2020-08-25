Производителя шоколада Lindt уличили в обмане

Качество шоколада в России и Европе сильно отличается

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении производителя шоколада Lindt из-за различия качества продукции, реализуемой в России и в Европе.

"В шоколаде, реализуемом под одним и тем же брендом на территории Российской Федерации и странах Западной Европы, обнаружены качественные различия", - сообщили в ведомстве.

Как сообщает ТАСС, в декабре 2019 года ФАС уже выдавала предупреждение Lindt о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушении антимонопольного законодательства.

Последним сроком для компании было 31 июля 2020 года, однако компания так и не предоставила сведения об устранении нарушения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"