Стильно одетый Петросян улетел в командировку с Брухуновой

Супруги не расстаются
74-летний Евгений Петросян и его 31-летняя возлюбленная Татьяна Брухунова опубликовали в Instagram кадры из аэропорта Шереметьево.
Петросян выложил фото, где он позирует с чемоданом. На юмористе стильный костюм и футболка с акулами. "Возвращаюсь к работе!" - написал он в комментариях к снимку.
Кто-то из подписчиков предположил, что Евгений Петросян отправляется в Турцию. "Было бы неплохо, но нет", - ответил артист. Куда именно он держит путь, Петросян не уточнил.
Между тем Татьяна Брухунова опубликовала в сториз видео, на котором она едет по терминалу аэропорта. В кадре можно увидеть только других пассажиров и спину водителя. "Погнали!" - написала молодая жена Петросяна.
Интернет-пользователи выразили мнение, что Евгений Петросян отлично выглядит. Видимо, Брухунова прививает ему интерес к красивой одежде.
- Супер! Моднявый такой! - пишут в комментариях.
- Стильно, комфортно, модно - выглядите как европеец!
- У Тани вкус хороший, и мужа стильно одевает.
- Самый стильный, самый лучший.
- Футболка классная.
Напомним, слухи о романе Петросяна и его помощницы появились в 2018 году. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. По данным СМИ, Петросян и Брухунова поженились в 2019 году в Кутузовском ЗАГСе. Супруги не комментируют свои отношения, но уже давно их не скрывают.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"