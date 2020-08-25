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Стильно одетый Петросян улетел в командировку с Брухуновой

14:22
  • вторник
  • 25 августа 2020

Супруги не расстаются

74-летний Евгений Петросян и его 31-летняя возлюбленная Татьяна Брухунова опубликовали в Instagram кадры из аэропорта Шереметьево. 
Петросян и Брухунова появились вместе на публике

Петросян выложил фото, где он позирует с чемоданом. На юмористе стильный костюм и футболка с акулами. "Возвращаюсь к работе!" - написал он в комментариях к снимку. 

Кто-то из подписчиков предположил, что Евгений Петросян отправляется в Турцию. "Было бы неплохо, но нет", - ответил артист. Куда именно он держит путь, Петросян не уточнил.  

Между тем Татьяна Брухунова опубликовала в сториз видео, на котором она едет по терминалу аэропорта. В кадре можно увидеть только других пассажиров и спину водителя. "Погнали!" - написала молодая жена Петросяна. 

Интернет-пользователи выразили мнение, что Евгений Петросян отлично выглядит. Видимо, Брухунова прививает ему интерес к красивой одежде.

- Супер! Моднявый такой! - пишут в комментариях. 

- Стильно, комфортно, модно - выглядите как европеец! 

- У Тани вкус хороший, и мужа стильно одевает. 

- Самый стильный, самый лучший. 

- Футболка классная. 

Напомним, слухи о романе Петросяна и его помощницы появились в 2018 году. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. По данным СМИ, Петросян и Брухунова поженились в 2019 году в Кутузовском ЗАГСе. Супруги не комментируют свои отношения, но уже давно их не скрывают.

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