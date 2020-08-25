Стильно одетый Петросян улетел в командировку с Брухуновой

Супруги не расстаются

74-летний Евгений Петросян и его 31-летняя возлюбленная Татьяна Брухунова опубликовали в Instagram кадры из аэропорта Шереметьево.

Петросян выложил фото, где он позирует с чемоданом. На юмористе стильный костюм и футболка с акулами. "Возвращаюсь к работе!" - написал он в комментариях к снимку.

Кто-то из подписчиков предположил, что Евгений Петросян отправляется в Турцию. "Было бы неплохо, но нет", - ответил артист. Куда именно он держит путь, Петросян не уточнил.

Между тем Татьяна Брухунова опубликовала в сториз видео, на котором она едет по терминалу аэропорта. В кадре можно увидеть только других пассажиров и спину водителя. "Погнали!" - написала молодая жена Петросяна.

Интернет-пользователи выразили мнение, что Евгений Петросян отлично выглядит. Видимо, Брухунова прививает ему интерес к красивой одежде.

- Супер! Моднявый такой! - пишут в комментариях.

- Стильно, комфортно, модно - выглядите как европеец!

- У Тани вкус хороший, и мужа стильно одевает.

- Самый стильный, самый лучший.

- Футболка классная.

Напомним, слухи о романе Петросяна и его помощницы появились в 2018 году. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. По данным СМИ, Петросян и Брухунова поженились в 2019 году в Кутузовском ЗАГСе. Супруги не комментируют свои отношения, но уже давно их не скрывают.

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