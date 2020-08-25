Стало известно, как изменятся задания ЕГЭ в 2021 году

Изменения произойдут в экзаменах по программированию, истории и литературе

В Федеральном институте педагогических измерений представили проекты документов, регламентирующих содержание материалов Единого государственного экзамена. В 2021 году учащиеся столкнутся с изменениями в ЕГЭ по литературе, истории и информатике.

"Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте проекты документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году. На сайте представлены материалы по 15 предметам, которые сдаются в форме ЕГЭ", - сообщили в Рособрнадзоре. Благодаря этому уже сейчас можно примерно представлять, что ожидает выпускников на экзаменах в следующем году.

Изменения не коснулись ЕГЭ по математике, обществознанию, физике, химии, географии и иностранным языкам. Структура КИМ по биологии также осталась прежней, но длительность экзамена увеличили с 210 до 235 минут.

Что касается ЕГЭ по литературе, то в 7 задании произошли изменения: теперь в текст вместо пропусков требуется вписать литературоведческие термины или литературные факты.

В КИМ по истории изменения коснулись задания 25 – исторического сочинения. "Если в 2020 году участники ЕГЭ писали сочинение по одному из трех исторических периодов, то в 2021 году историческое сочинение необходимо будет написать по одному из трех предложенных в конкретном варианте КИМ исторических процессов или по деятельности одной из трех исторических личностей", - сказано в сообщении.

Самые сильные изменения затронули ЕГЭ по информатике, ведь с 2021 года экзамен будет сдаваться на компьютере. В КИМ добавили практические задания по программированию, их 9. Выполнение заданий допускается на языках С++, Java, C#, Pascal, Python и Школьный алгоритмический язык.

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