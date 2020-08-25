Депутат Мосгордумы Андрей Титов отметил рост объема несырьевого экспорта Москвы

Это говорит об устойчивости экономики

Депутат Мосгордумы Андрей Титов сообщил, что за первые шесть месяцев 2020 года объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы вырос на 40%.

Как уточнил Титов, экспорт промышленной продукции достиг 13,75 млрд долларов (рост на 40,3%), сельхозпродукции - 1,58 млрд долларов (рост на 30,8%). Москва также отправляет за границу механическое оборудование, технику и компьютеры (суммарный объем за шесть месяцев - 924,8 млн долларов), коммуникационную аппаратуру (128,3 млн), лекарства (81 млн) и т.д.

По мнению Андрея Титова, такие показатели свидетельствуют об устойчивости экономики в Москве и вообще в стране.

"На примере абсолютных показателей мы видим, как государственное стимулирование, меры господдержки, которые предлагаются в этом секторе, приносят отдачу. Это очень хороший сигнал как для предпринимательского сообщества, так и для таких территорий, как наш Зеленоград, где компактно сосредоточены предприятия этих отраслей, работает особая экономическая зона, где можно запустить стартап, найти площадку для разработки и тестирования продукции", - цитирует Андрея Титова aif.ru.

Депутат Мосгордумы заявил, что столичные бизнесмены мобилизовали ресурсы во время пандемии коронавируса и отладили работу в условиях ограничений. Благодаря этому предприятия работали без сбоев.

"В такие моменты самое важное - выдерживать свои обязательства, сохранить репутацию, особенно при работе на экспорт, на мировом рынке", - отметил депутат.

По его словам, устойчивость экономики обеспечили меры господдержки, в том числе отсрочки по арендным платежам, платежам за землю, налоговые послабления.

"Суммарно эти меры позволили многим предприятиям пройти кризисный период насколько мягко, насколько это возможно в текущей ситуации", - сказал Андрей Титов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"