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Депутат Мосгордумы Андрей Титов отметил рост объема несырьевого экспорта Москвы

14:46
  • вторник
  • 25 августа 2020

Это говорит об устойчивости экономики

Депутат Мосгордумы Андрей Титов сообщил, что за первые шесть месяцев 2020 года объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы вырос на 40%. 
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Как уточнил Титов, экспорт промышленной продукции достиг 13,75 млрд долларов (рост на 40,3%), сельхозпродукции - 1,58 млрд долларов (рост на 30,8%). Москва также отправляет за границу механическое оборудование, технику и компьютеры (суммарный объем за шесть месяцев - 924,8 млн долларов), коммуникационную аппаратуру (128,3 млн), лекарства (81 млн) и т.д. 

По мнению Андрея Титова, такие показатели свидетельствуют об устойчивости экономики в Москве и вообще в стране. 

"На примере абсолютных показателей мы видим, как государственное стимулирование, меры господдержки, которые предлагаются в этом секторе, приносят отдачу. Это очень хороший сигнал как для предпринимательского сообщества, так и для таких территорий, как наш Зеленоград, где компактно сосредоточены предприятия этих отраслей, работает особая экономическая зона, где можно запустить стартап, найти площадку для разработки и тестирования продукции", - цитирует Андрея Титова aif.ru

Депутат Мосгордумы заявил, что столичные бизнесмены мобилизовали ресурсы во время пандемии коронавируса и отладили работу в условиях ограничений. Благодаря этому предприятия работали без сбоев. 

"В такие моменты самое важное - выдерживать свои обязательства, сохранить репутацию, особенно при работе на экспорт, на мировом рынке", - отметил депутат. 

По его словам, устойчивость экономики обеспечили меры господдержки, в том числе отсрочки по арендным платежам, платежам за землю, налоговые послабления. 

"Суммарно эти меры позволили многим предприятиям пройти кризисный период насколько мягко, насколько это возможно в текущей ситуации", - сказал Андрей Титов.

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