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Умер солист балета Большого театра Владимир Никонов

14:50
  • вторник
  • 25 августа 2020

В начале августа его увезли в больницу с пневмонией

Народный артист России и солист балета Большого театра Владимир Никонов скончался на 83-м году жизни.

Он умер в московской больнице №67. По данным РЕН ТВ, Никонова госпитализировали 3 августа с пневмонией. Причина смерти пока не сообщается. 

В пресс-службе Большого театра уточнили, что Никонов был солистом с 1957 по 1978 годы. Потом артист завершил карьеру стал работать педагогом-репетитором, передает РИА Новости.

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Владимир Никонов
Владимир Никонов
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