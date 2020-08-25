Умер солист балета Большого театра Владимир Никонов

В начале августа его увезли в больницу с пневмонией

Народный артист России и солист балета Большого театра Владимир Никонов скончался на 83-м году жизни.

Он умер в московской больнице №67. По данным РЕН ТВ, Никонова госпитализировали 3 августа с пневмонией. Причина смерти пока не сообщается.

В пресс-службе Большого театра уточнили, что Никонов был солистом с 1957 по 1978 годы. Потом артист завершил карьеру стал работать педагогом-репетитором, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"