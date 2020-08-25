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Путин и Аристов обсудили реформу ФССП

14:47
  • вторник
  • 25 августа 2020

Отдельно поговорили о коллекторской службе

Реформирование Федеральной службы судебных приставов обсудил сегодня Владимир Путин с директором ведомства Дмитрием Аристовым. Встреча прошла в Ново-Огарёве, передает "ТВ Центр".

"Каковы этапы этой реформы, каковы окончательные цели и как вы оцениваете ход, самое главное, этой реформы?" – попросил рассказать президент.

"Служба активно включилась в эту реформу. Первый этап был нормативно-правовой. Были подготовлены изменения в федеральные законы, были изданы новые федеральные законы, всего более 200 нормативно-правовых актов различного уровня от Федерального конституционного закона до ведомственных актов. И историческим событием стал подписанный 1 октября прошлого года 328-й Федеральный закон "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации", который фактически дал уже старт с 1 января текущего года фактической части реформы", - сообщил Аристов.

Как сообщил глава службы, в ведомстве уже провели аттестацию. На службу приняли более 50 тысяч человек. При этом заработная плата сотрудников выросла в два раза. Отдельно поговорили о коллекторской службе. Это относительно новое направление работы судебных приставов. Они контролируют деятельность коллекторов. Дмитрий Аристов предложил вывести под надзор также микрофинансовые организации.

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