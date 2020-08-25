Депутат МГД Ольга Мельникова: "Московское долголетие" возвращается к обычному режиму работы

Пенсионеры вновь могут заниматься спортом и творчеством на свежем воздухе

Популярный столичный проект "Московское долголетие" возвращается к привычному режиму работы. Об этом рассказала член комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Ольга Мельникова.

"Ограничения пандемии, повышенное внимание к здоровью привлекли к спортивным занятиям еще больше московских пенсионеров. Если в прошлом году занятиями на открытом воздухе интересовались 8 тыс. человек, в этом году их втрое больше - на занятия записались 23,5 тыс. Это очень хорошая тенденция - все больше людей старшего возраста имеют доступ к занятиям физкультурой и спором и хотят заниматься, приводят друзей, знакомых", - поделилась она результатами работы проекта.

Депутат напомнила, что участники "Московского долголетия" могут заниматься йогой, зумбой, скандинавской ходьбой, оздоровительной гимнастикой, настольным теннисом и другими видами спорта. Также пенсионеры имеют возможность записаться на творческие и образовательные занятия, которые также проходят на свежем воздухе. Пенсионерам доступны уроки по рисованию, иностранным языкам, пению, рукоделию, информационным технологиям, а также лекции по истории российской столицы.

"С 1 августа во всех районах Москвы работают 483 локации в парках, скверах, на спортивных площадках и во дворах, и везде есть спрос. Это доказывает "Московское долголетие" - крайне востребованный формат. Его трансформация в послекоронавирусных условиях только продемонстрировала широту возможностей и активностей, к которым готовы подключаться наши пенсионеры. При этом больше тысячи занятий еще проходит онлайн: "долголеты" продолжают заниматься любимыми хобби, общаются. Потенциал проекта далеко не исчерпан", - сказала Мельникова агентству "Москва"

Она добавила, что "Московское долголетие" меняет привычное представление об увлечениях людей пенсионного возраста и позволяет пожилым москвичам в полной мере раскрыть свой творческий потенциал. "Цель этого проекта - не просто дать пенсионеру место для занятий, но построить общество, где становится меньше одиноких стариков, семей, где каждый предоставлен сам себе, где люди знают своих соседей и не оставят их в трудную минуту. Такие сложные периоды, как пандемия, показали нам, что это особенно важно", - резюмировала депутат.

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