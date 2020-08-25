Путин потребовал найти управу на коллекторов

Иногда они переходят всякие границы

Владимир Путин обратился к главе Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову с поручением взять под контроль деятельность коллекторских организаций. Глава государства отметил, что в некоторых случаях работа коллекторов "переходит всякие границы".

"Представьте мне свои предложения. Я, конечно, вас поддержу. То, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех — и подконтрольных вам, и неподконтрольных, — это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль", - сказал Путин.

Аристов заверил, что поручение президента будет выполнено в кратчайшие сроки, передает РИА Новости.

В апреле 2020 года в ФССП рекомендовали коллекторским агентствам перестать лично контактировать с должниками из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Также в службе предложили пересмотреть сроки и порядок исполнения своих обязательств гражданами, у которых подтвержден коронавирус, и тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

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