Лавров провел переговоры с первым замгоссекретаря США

Встреча прошла в закрытом режиме

В Москве завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и первого замгоссекретаря США Стивена Бигана.

Об этом сообщает РИА Новости. Встреча длилась 1,5 часа, она прошла в закрытом для прессы режиме. Также не запланированы открытая протокольная часть и итоговая пресс-конференция.

Лавров уже покинул Дом приемов российского внешнеполитического ведомства на Спиридоновке. У Бигана еще предстоят встречи с заместителями министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым.

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