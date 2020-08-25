Лавров провел переговоры с первым замгоссекретаря США

Встреча прошла в закрытом режиме
В Москве завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и первого замгоссекретаря США Стивена Бигана.
Об этом сообщает РИА Новости. Встреча длилась 1,5 часа, она прошла в закрытом для прессы режиме. Также не запланированы открытая протокольная часть и итоговая пресс-конференция.
Лавров уже покинул Дом приемов российского внешнеполитического ведомства на Спиридоновке. У Бигана еще предстоят встречи с заместителями министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"