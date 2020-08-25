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Замгоссекретаря США в Москве накормили щами

15:33
  • вторник
  • 25 августа 2020

Меню озвучила Мария Захарова

Русский стол накрыли прибывшему с визитом в Москву заместителю госсекретаря США. Стивен Биган встречается с главой МИД России Сергеем Лавровым. О деталях дипломатического меню рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
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"Партнеры приехали. Встреча Сергея Лаврова с первым заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом в Москве. Знаю, что будете спрашивать про меню. Русский стол, в том числе щи с лесными грибами", - написала Захарова в Facebook.

Встреча Бигана с Лавровым проходит в особняке внешнеполитического ведомства. Запланированы встречи замгоссекретаря с заместителями российского министра Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым. Темы переговоров – ситуация в Белоруссии и вопросы контроля над вооружениями.

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