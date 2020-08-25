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Кто будет первым прививаться от коронавируса в Москве

15:35
  • вторник
  • 25 августа 2020

Работники скорой помощи получат вакцину в числе первых

Сотрудники столичной скорой помощи, работники городских больниц и поликлиник будут вакцинироваться прививаться от COVID-19 "в первых рядах". Об этом рассказал во вторник главврач ГБУ "Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова" Николай Плавунов.
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По его словам, учитывая масштаб пандемии, прививаться должны все. "Но поскольку работники здравоохранения относятся к группе первого, особого риска, конечно, мы планируем это делать, как только вакцина поступит в массовое производство", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко объявил о скором старте подбора добровольцев для третьей стадии испытания вакцины от COVID-19. НИИ имени Гамалеи уже подал все необходимые документы для проведения пострегистрационных испытаний препарата.

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