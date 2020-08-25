Кто будет первым прививаться от коронавируса в Москве

Работники скорой помощи получат вакцину в числе первых

Сотрудники столичной скорой помощи, работники городских больниц и поликлиник будут вакцинироваться прививаться от COVID-19 "в первых рядах". Об этом рассказал во вторник главврач ГБУ "Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова" Николай Плавунов.

По его словам, учитывая масштаб пандемии, прививаться должны все. "Но поскольку работники здравоохранения относятся к группе первого, особого риска, конечно, мы планируем это делать, как только вакцина поступит в массовое производство", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко объявил о скором старте подбора добровольцев для третьей стадии испытания вакцины от COVID-19. НИИ имени Гамалеи уже подал все необходимые документы для проведения пострегистрационных испытаний препарата.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"