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Никита Михалков порассуждал о российской идеологии

15:57
  • вторник
  • 25 августа 2020

Режиссер призвал обучать детей следовать национальным интересам

Никита Михалков заявил, что считает единственной российской идеологией государственную идеологию. Режиссер высказал мнение, что уважение к национальным интересам страны должно прививаться детям с малых лет.
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"Сегодня идеология у России одна - национальные интересы страны, это должно с молодых ногтей прививаться детям", - сказал Михалков в ходе круглого стола на форуме "Армия-2020".

Точку зрения режиссера поддержал и первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов. Он заявил, что оппоненты ведут против России информационную борьбу, нацеливаясь на "наши успехи". По словам военного, российская сторона не позволяет себе подобного, передает РИА Новости.

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